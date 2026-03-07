الكهرباء تنفي اندلاع حريق في محطة الدورة الحرارية

نفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، ما تم تداوله عبر بعض وكالات الأنباء وصفحات التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق في محطة الدورة الحرارية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "ننفي ما تداوله بعض وكالات الأنباء وصفحات التواصل الاجتماعي، من أن هنالك حريق تعرضت له محطة توليد كهرباء الدورة الحرارية ."

وأكدت الوزارة أن "المحطة المذكورة تعمل بإنسيابية عالية، ولم يطرأ عليها أي عارض فني ولا خارجي، وأعمال التأهيل متواصلة فيها بحسب قرارات مجلس الوزراء، لتوسعة وتأهيل وحداتها التوليدية لتعزز قُدرات المنظومة الكهربائية، خصوصاً أن موقعها مهم وستراتيجي بمركز الحمل بالعاصمة بغداد، وقريبة من مصادر توافر الوقود اللازم لتشغيلها".

وأهابت الوزارة بـ"وكالات الأنباء وصفحات التواصل الاجتماعي، عدم الاصغاء للشائعات وترويج الاخبار المغلوطة، وإستسقاء المعلومة من مصادرها الرسمية الموثقة والمعتمدة".