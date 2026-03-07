الإعلام الأمني: استشهاد مقاتل وإصابة 3 آخرين جراء قصف جوي للواء 40 للحشد والفوج 33

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، تعرض مقر اللواء 40 في هيئة الحشد الشعبي إلى قصف جوي نفذته طائرات مجهولة.

وذكرت الخلية في بيان أنه "في تمام الساعة 18:10 تعرض مقر اللواء 40 إلى استهداف جوي، كما تعرض الفوج 33 التابع للحشد الشعبي إلى قصف جوي مماثل من قبل طائرات مجهولة".

وأضافت أن "الهجوم أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن استشهاد أحد مقاتلي الحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية".

وأشارت الخلية إلى أنه "سيتم تزويد الرأي العام بمزيد من التفاصيل حال توفرها."