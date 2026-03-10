كتلة خدمات النيابية تحمّل السوداني مسؤولية دماء شهداء قصف لواء 40 في كركوك

حمّل رئيس كتلة الخدمات النيابية، محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء ( 10 آذار 2026 )، القائدَ العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية كل قطرة دم تسقط جراء تكرار استهداف مقرات الجيش وقطعات هيئة الحشد الشعبي، وذلك عقب القصف الذي تعرض له مقر لواء 40 في محافظة كركوك، وأسفر عن سقوط خمسة شهداء أو أكثر.

وقال المياحي بتغريدة على حسابه في منصة "أكس"، إن "القائد العام للقوات المسلحة يتحمل كل قطرة دم تسقط جراء استهداف مقرات الحشد والجيش العراقي".

وأضاف، أن "الشهداء الخمسة او اكثر الذين إرتقت أرواحهم الطاهرة قبل قليل في قصف مقر الابطال لواء 40 في كركوك واستمرار القصف لاكثر من أربعة ألوية اخرى يجب ان لا تمر ببيانات خجولة من الحكومة التي باتت مستسلمة لما يحدث من قصف يومي وانتهاك صارخ للسيادة".

وتشهد عدة مناطق عراقية منذ أشهر تكرار ضربات جوية وهجمات تستهدف مواقع تابعة للقوات الأمنية وقطعات من هيئة الحشد الشعبي، خصوصاً في المحافظات الشمالية، حيث تأتي هذه التطورات وسط توترات إقليمية متصاعدة، ما دفع جهات سياسية وشعبية للمطالبة بتعزيز الدفاعات الجوية واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الخروقات وحماية القوات المنتشرة ميدانياً.