محافظة ديالى: تعطيل الدوام غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)

أعلنت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)"، حيث ذكرت المحافظة في بيان، إن "محافظ ديالى، عدنان محمد عباس الشمري، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم الأربعاء الموافق 2026/3/11، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)". وأوضح ان "العطلة جاءت إحياءً لهذه المناسبة الأليمة واستذكاراً لقيم العدالة والإنسانية التي جسدها الإمام (عليه السلام)".



