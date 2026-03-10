حالة الطقس: توقعات بتساقط الأمطار اعتباراً من يوم غداً الأربعاء

صرّحت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بتساقطا الامطار بدءا من الغد، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية ليلاً، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".

وأضافت أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المناطق كافة مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".

كما لفتت إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد خاصة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً إلى غائم جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، وتابعت أن "طقس يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

فيما أوضحت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء ستكون في دهوك وأربيل والسليمانية 18، نينوى 20، كركوك 21، صلاح الدين والأنبار 22، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة وواسط 23، بابل والديوانية 24، النجف الأشرف والمثنى وميسان 25، ذي قار والبصرة 26".