عاجل : مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
الأخبار

حالة الطقس: توقعات بتساقط الأمطار اعتباراً من يوم غداً الأربعاء


 

 

 

صرّحت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بتساقطا الامطار بدءا من الغد، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية ليلاً، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".

وأضافت أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المناطق كافة مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".

كما لفتت  إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد خاصة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً إلى غائم جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، وتابعت أن "طقس يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

 

 

فيما أوضحت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء ستكون في دهوك وأربيل والسليمانية 18، نينوى 20، كركوك 21، صلاح الدين والأنبار 22، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة وواسط 23، بابل والديوانية 24، النجف الأشرف والمثنى وميسان 25، ذي قار والبصرة 26".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يجدد موقفه الثابت في رفض أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية وحرصه على توفير الحماية الكاملة لها
حالة الطقس: توقعات بتساقط الأمطار اعتباراً من يوم غداً الأربعاء
وزارة الداخلية: إجراءات متقدمة لحماية بيانات البطاقة الوطنية من الهجمات السيبرانية
محافظة ديالى: تعطيل الدوام غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)
رئيس الجمهورية يبعث رسالة تهنئة لسماحة المرشد الأعلى الإيراني
العمليات المشتركة تنعى الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي بقصف غادر في كركوك
التربية تصدر بياناً بشأن دوام المدارس شمال محافظة بابل
النزاهــة تطيـح بثلاثة متهمين في البصـرة بينهم مدير بخزينة المحافظة
كتلة خدمات النيابية تحمّل السوداني مسؤولية دماء شهداء قصف لواء 40 في كركوك
استشهاد واصابة 23 منتسباً بقصف استهدف لواء للحشد الشعبي في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك