رئيس الجمهورية يبعث رسالة تهنئة لسماحة المرشد الأعلى الإيراني

بعث رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى سماحة السيد مجتبى علي الخامنئي بمناسبة انتخابه مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ ذكر رئيس الجمهورية في نص الرسالة، بحسب بيان، "نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات اليكم وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً بمناسبة انتخابكم مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الايرانية، متمنياً لكم التوفيق في أداء هذه المهمة"، وتابع "في الوقت الذي نجدد خالص التعازي والمواساة باستشهاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي(قدس سره) وعدد من القادة والمسؤولين والمواطنين الايرانيين تغمدهم الله برحمته الواسعة، نؤكد تضامن العراق مع الشعب الإيراني الصديق في هذا المصاب الأليم، آملين بأن تشهد المرحلة المقبلة وقفاً للحرب وتغليب للغة الحكمة والحوار، بما يضمن للشعب الإيراني الصديق الأمن والاستقرار والازدهار".

فيما اختتم بالقول: "نغتنم هذه المناسبة لنجدد موقف العراق الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف النزاعات وتهدئة التوترات، والعمل المشترك من أجل تثبيت وتقوية الأمن والسلام والاستقرار في عموم المنطقة".