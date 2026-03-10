سلطة الطيران المدني تعلن تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة (72) ساعة

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة، استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، حيث ذكر بيان لسلطة الطيران، أنه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء 10 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الجمعة، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

كذلك أضاف أن "هذا القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات"، مشيراً إلى أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".