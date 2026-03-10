وزارة الداخلية: إجراءات متقدمة لحماية بيانات البطاقة الوطنية من الهجمات السيبرانية

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات متقدمة لحماية قاعدة بيانات البطاقة الوطنية من الهجمات السيبرانية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي للوكالة الرسمية، إنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية وبالتزامن مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي، باشرت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات متقدمة لحماية قاعدة بيانات البطاقة الوطنية من الهجمات السيبرانية، وتضمنت استخدام شبكة داخلية مؤمنة، وتثبيت جدران حماية متقدمة، وأنظمة كشف التهديدات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطبيق أحدث معايير التشفير لضمان حماية المعلومات".

وأضاف أن "الوزارة عملت أيضاً على ربط مركز البيانات بمركز العمليات الأمنية، الى جانب تنفيذ اختبارات اختراق دورية لتقييم نقاط الضعف ومعالجتها قبل أن يتم استغلالها من قبل جهات خارجية".

وبخصوص إنهاء مراجعة المواطنين للدوائر وإنجاز المعاملات الكترونياً، أوضح أن "الوزارة أطلقت تطبيق "عين العراق"، ويجري العمل حالياً على إضافة معظم خدمات وزارة الداخلية ضمن التطبيق، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم الكترونياً بشكل كامل وآمن".