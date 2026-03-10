العمليات المشتركة تنعى الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي بقصف غادر في كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء ( 10 آذار 2026 )، استشهاد وإصابة عدد من مقاتلي الحشد الشعبي جراء قصف استهدفهم في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان أنه "ببالغ الحزن والأسى ننعى كوكبة من أبطال الحشد الشعبي الذين ارتقوا شهداء فجر اليوم، كما نتضرع إلى الله بالشفاء العاجل للمقاتلين الذين أُصيبوا جراء القصف الذي استهدفهم في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "هذا الاستهداف يمثل اعتداءً صارخاً على العراق، إذ طال مقاتلين كانوا يؤدون واجبهم الوطني في حماية البلاد".

وأدانت قيادة العمليات المشتركة، بحسب البيان، "هذا الاعتداء"، مؤكدة أن "مثل هذه الهجمات لن تثني القوات الأمنية عن أداء مهامها في الدفاع عن أمن العراق واستقراره".

واختتمت القيادة بيانها بالتأكيد على "الرحمة والخلود لشهداء الواجب، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".