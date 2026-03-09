الأمانة العامة لمجلس الوزراء: تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 16 آذار 2026، حيث ذكرت الأمانة العامة في بيان، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي، يوم الاثنين، الموافق 16 آذار 2026، في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، تزامنًا مع ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي، التي شملت مجازر (حلبجة، والأنفال، والمقابر الجماعية، والانتفاضة الشعبانية، واغتيال العلماء، واستهداف الأحزاب)".

كما لفتت الى أن " ذلك يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولاً/ ل) من قانون العطلات الرسمية رقم (12 لسنة 2024)".