النجف الأشرف: المباشرة بالخطة الأمنية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)


 

 

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، عن خطتها الأمنية الخاصة بالزيارة المليونية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، مؤكدة مشاركة أكثر من 600 ضابط و13 ألف منتسب من مختلف تشكيلات وصنوف وزارة الداخلية ضمن الخطة، إذ ذكر المتحدث الرسمي باسم القيادة، العقيد مفيد سالم الطاهر للوكالة الرسمية، إن "شرطة محافظة النجف الأشرف أعدت خطة تنظيمية متكاملة لإدارة الحشود المليونية التي تتوافد إلى المدينة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، حيث جرى تقسيم المحافظة إلى 10 مناطق أمنية لضمان انسيابية العمل الأمني والخدمي".

وأضاف، أن "قائد شرطة المحافظة، اللواء محمد جابر ذياب الفتلاوي يشرف شخصياً على تنفيذ هذه الخطة، بمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية والاستخبارية الساندة، من بينها هيئة الحشد الشعبي وفرقة الإمام علي القتالية"، مؤكداً "مشاركة أكثر من 600 ضابط وما يزيد على 13 ألف منتسب من مختلف تشكيلات وصنوف وزارة الداخلية، إضافة إلى فرقة الإمام علي القتالية".

كذلك أكد، أن "وزارة الداخلية قدمت الدعم لقيادة شرطة النجف الأشرف بقطعات إضافية من خارج المحافظة، فضلاً عن إسناد المديريات الاختصاصية في الوزارة لنظيراتها داخل المحافظة، بما يسهم في إنجاح الخطة الأمنية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)".

وأوضح الطاهر، أن "الخطة تضمنت أيضاً إعداد خطة مرورية مرنة تسمح بانسيابية حركة الزائرين وتوافد الملايين نحو مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فضلاً عن تنظيم حركة المعزين القادمين من الكوفة العلوية المقدسة باتجاه مرقد الإمام علي عليه السلام، إضافة إلى فتح أربعة مواقع مخصصة لنقل الزائرين".

كما لفت إلى، أن "قيادة الشرطة أعدت كذلك خطة خاصة بالدفاع المدني، وهي منضوية ضمن الخطة العامة للمحافظة، فضلاً عن فتح غرف عمليات في الكوفة العلوية المقدسة ومدينة النجف الأشرف، تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية لتقديم الخدمات للمواطنين خلال الزيارة".

