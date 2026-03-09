النجف الأشرف:  العتبة العلوية المقدسة تتوشح بالسواد

اتشحت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الاثنين، بالسواد إحياءً لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، حيث باشرت كوادر العتبة المقدسة نشر الرايات السوداء ولافتات العزاء في أروقة الصحن الحيدري الشريف ومداخل الحرم.

وتأتي هذه الاستعدادات مع قرب حلول ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام) في الحادي والعشرين من شهر رمضان، وسط توقعات بتوافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى مدينة النجف الأشرف لإحياء المناسبة وإقامة مجالس العزاء.