الأخبار

البرلمان يدعو الحكومة لاتخاذ التدابير لحماية السيادة ويلزم بحجب اي منصة تروج للفتن


 

دعا مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، الحكومة لاتخاذ التدابير لحماية السيادة ويلزم بحجب أي منصة تروّج للفتن، حيث ذكر المجلس في بيان، أنه "عقد برئاسة رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، جلسته الحادية عشرة، بحضور عدد من القادة الأمنيين، حيث استمع المجلس إلى عرضٍ مفصل حول مجمل التطورات والأحداث الجارية في المنطقة عموماً، وانعكاساتها على العراق على وجه الخصوص".

وأضاف أن "مجلس النواب أدان جميع الهجمات التي تستهدف السيادة العراقية ومواقع القوات الأمنية والعسكرية"، مجدداً "رفضه القاطع لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي أعمال عدائية تُوجَّه ضد دول الجوار".

كما شدد على "عدم السماح لأي أطراف بالسعي إلى زجّ العراق في الصراعات الإقليمية الدائرة، كما أكد دعمه الكامل لمؤسسات الدولة، ولا سيما القوات العسكرية والأمنية، في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الحدود وصون السيادة الوطنية، والحفاظ على مصالح البلاد ومؤسساتها، فضلاً عن تأمين البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق" داعياً مجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الدولية والإقليمية إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الاعتداءات، واحترام القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية".

وأكد مجلس النواب، خلال جلسته، على "تحمّل جميع الشركاء السياسيين مسؤولياتهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

فيما دعا الحكومة إلى "اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية السيادة العراقية وصون أمن البلاد"، مشدداً على "الالتزام بالدستور العراقي، وعدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي أو المياه أو الأجواء العراقية منطلقاً لأي عمل يستهدف دول الجوار".

كذلك لفت  إلى "إلزام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب أي منصات أو مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج للفتن أو الشائعات المغرضة التي تهدد أمن البلد وسلامة شعبه"، موجها بـ"تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الانتهاكات التي تمس السيادة الوطنية واستهداف قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها".

وأشار إلى "أهمية وحدة الصف الوطني وتعزيز التكاتف بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية للشعب العراقي"، مؤكدا "تأييد مجلس النواب لبيان إدارة الدولة الصادر عن اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 7 آذار 2026".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان يدعو الحكومة لاتخاذ التدابير لحماية السيادة ويلزم بحجب اي منصة تروج للفتن
كربلاء المقدسة: تعطيل الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين
مجلس النواب يرفض استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية بأي أعمال عدائية ضد دول الجوار
وزارة العدل تعلن إطلاق سراح (124) حدثاً خلال شهر شباط الماضي
وزارة التربية تعلن افتتاح 193 وحدة صحية في المدارس الحكومية بجميع المحافظات
النزاهة: ضبط موظف في فرع مؤسسة الشهداء بصلاح الدين متلبساً بالرشوة
الشيخ جلال الدين الصغير : الناس لا تملك ملجأََ يحميهم فلماذا أنا اتخذ ملجئاََ؟ ان معي ربي سهديني
الشيخ جلال الدين الصغير : فزعة أهلنا في ذي قار اصبحت مدرسة عابرة للحدود
الشيخ جلال الدين الصغير : الكيبورد سلاح عظيم يمكّنك من المشاركة في نصرة الحق وخذلان الباطل
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معركة الوعي والبصيرة.. لا تسمعوا للكذاب واكشفوا زيفه الإعلامي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك