هيبت الحلبوسي يدين بشدَّة استهداف مقرَّات الحشد الشعبي

أدان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بشدَّة استهداف مقرَّات القطعات الأمنية التابعة لتشكيلات الحشد الشعبي، وعدُّه عملاً مرفوضاً يهدِّد أمن البلاد واستقرارها ويعرِّض السلم المجتمعي للخطر.

وأكد الحلبوسي في بيان إن المساس بالقوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها يُعدُّ تجاوزاً خطيراً على مؤسَّسات الدولة وهيبتها.

واضاف إذ نؤكد ضرورة أن تتَّخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية القطعات الأمنية وتعزيز الاستقرار، فإننا ندعو إلى التعامل مع هذه التطوُّرات بحكمة ومسؤولية، والعمل على إبعاد العراق عن مسارات الصراع والتوتُّر التي لا تخدم مصالح شعبه.

وتابع كما نتقدَّم بخالص التعازي والمواساة إلى عوائل الشهداء الأبرار الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن، سائلين الله أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل سوء.