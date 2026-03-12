إيران تدين الهجوم الجوي على معبر القائم الحدودي في العراق

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس ( 12 آذار 2026 )، ما وصفه بـالعدوان العسكري الأمريكي-الإسرائيلي على العراق والذي استهدف معبر القائم الحدودي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن في العراق.

وقال بقائي في بيان صحفي إن "إيران تدين الهجوم الذي استهدف معبر القائم الحدودي بشدة"، مقدماً تعازيه إلى "عائلات الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "دعم الجمهورية الإسلامية للحكومة العراقية في جهودها للحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد"، مشيراً إلى "استعداد طهران لمواصلة تقديم أي دعم أو مساندة لازمة للحكومة والشعب العراقيين في هذا المسار".

وفي الليلة الماضية نفذ طيران أمريكي وإسرائيلي هجمات على مواقع ومقرات عسكرية تابعة لهيئة الحشد الشعبي ما أسفر عن استشهاد 27 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات بجروح.