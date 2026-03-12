الأخبار

العمليات المشتركة : الاعتداءات على مقرات الحشد الشعبي خرق فاضح للسيادة الوطنية واستهداف مباشر لكرامة العراق


استنكرت قيادة العمليات المشتركة ، الاعتداءات المتكررة على مقرات الحشد الشعبي ، وعدتها خرقا فاضحا للسيادة الوطنية واستهدافا مباشرا لكرامة العراق".

وقالت القيادة في بيان ، انها تتابع ، ببالغ القلق والاستنكار ،الاعتداءات الغاشمة والسافرة التي تعرض لها ابطال الحشد الشعبي، وهم يؤدون واجباتهم الوطنية المقدسة جنباً الى جنب مع اخوانهم في قواتنا الامنية ضمن قواطع المسؤولية".

واضافت :" ان استمرار هذا التجاوز والانتهاكات والعدوان الممنهج والمتكرر، من شأنه ان يسهم في خلط الاوراق وتهديد السلم المجتمعي وتقويض ركائز الامن والاستقرار ، كما انه يثير حالة من الاستياء والسخط الكبيرين لدى ابناء شعبنا الصابر، محملين الجهات المعتدية المسؤولية كاملة عن تداعياته الخطيرة" .

واضافت :" ان آخر هذه الاعتداءات غير المبررة ما جرى فجر اليوم في محافظة كركوك ومنطقة عكاشات، والتي سبقتها اعتداءات سافرة في قضاء الصويرة ومواقع ومقرات مختلفة في عموم البلاد".

وتابعت قيادة العمليات المشتركة :" اننا نعدُّ هذه الأفعال والعمليات خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية واستهدافاً مباشراً لكرامة العراق، وتعدياً واضحاً على قواتنا الامنية البطلة التي التزمت باعلى درجات المهنية والوطنية في حماية الارض والعرض، والحفاظ على المكتسبات الامنية المتحققة بفضل تضحيات قطعاتنا بمختلف صنوفها".

