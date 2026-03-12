وزارة الصحة تعلن عن استراتيجية جديدة لفحص PET-CT في العراق

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن خطة لاستحداث خمسة مراكز جديدة لفحص PET-CT في العراق، حيث ذكرت مديرة شعبتي التسجيل السرطاني والوقاية المبكرة من الأمراض السرطانية والمسؤول الاستراتيجي للسيطرة على السرطان في العراق، سرى ياسين للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تعتزم اعتماد استراتيجية تتضمن دعم العلاجات التلطيفية الخاصة بمرحلة ما بعد الإصابة بمرض السرطان".

كذلك لفتت الى ان "أول مركز حكومي يضم جهاز PET-CT Scan افتتح في مستشفى الأمل الوطني، بعد ان كان الجهاز متوفراً سابقاً في القطاع الخاص فقط"، وتابعت ان "الاستراتيجية الجديدة تتضمن استحداث خمسة مراكز إضافية لتقديم هذه الخدمة، بما يسهم في تغطية معظم مناطق العراق".