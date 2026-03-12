السفارة الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة العراق فوراً وتحدد خيارات التنقل البري

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في العراق، اليوم الخميس، ( 12 اذار 2026 )، تنبيهاً أمنياً جديداً يتضمن إرشادات محدثة بشأن خيارات المغادرة، محذرة من تهديدات كبيرة تستهدف السلامة العامة والمصالح الأمريكية والبنية التحتية الحيوية في البلاد.

وذكرت السفارة الامريكية في التنبيه، أن "الجماعات المسلحة شنت هجمات استهدفت المواطنين الأمريكيين وشركات الطاقة وفنادق يرتادها أجانب ومرافق لها صلات بالولايات المتحدة في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، مشيرة إلى وجود مخاطر تتعلق بالاختطاف.

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على توخي أقصى درجات الحذر، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والابتعاد عن التجمعات أو الأماكن المرتبطة بالولايات المتحدة، مؤكدة أنها تتابع الوضع عن كثب لتقديم التحديثات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بسلامتهم.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن سلامة وأمن الرعايا الأمريكيين تمثل أولوية قصوى لدى الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية، داعية إياهم إلى مراجعة أوضاعهم الأمنية الشخصية، معتبرة أن مغادرة العراق في أقرب وقت ممكن عند توفر الأمان هي الخيار الأفضل للكثيرين، فيما وجهت الذين اختاروا البقاء بضرورة الاستعداد للمكوث في أماكن آمنة لفترات طويلة وتوفير مخزون كافٍ من الغذاء والمياه والأدوية.

وبشأن خيارات المغادرة، أوضح التنبيه للسفارة أن المجال الجوي مغلق حالياً ولا توجد رحلات تجارية تعمل في الوقت الراهن، مبينة وجود طرق برية متاحة نحو الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا، ومع أن معظم المعابر البرية مفتوحة حالياً، إلا أنها قد تُغلق دون إشعار مسبق، داعية الأمريكيين للنظر بجدية في المغادرة عبر هذه الطرق إذا كان ذلك آمناً لهم، مع توقع تأخيرات طويلة واحتمالية إغلاق المجال الجوي في الدول المجاورة.