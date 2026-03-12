ارتفاع حصيلة قصف مقرات الحشد في عكاشات بالأنبار

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس ( 12 آذار 2026 )، عن ارتفاع حصيلة قصف مقرات للحشد الشعبي في منطقة عكاشات غرب الأنبار إلى استشهاد وإصابة 70 مقاتلاً تقريباً.

وأوضح المصدر أن "حصيلة قصف ثلاثة مقرات للواء 19 المنتشر قرب منطقة عكاشات ارتفعت إلى 21 شهيداً ونحو 50 جريحا"ً، لافتاً إلى أن "الكثير من الحالات حرجة، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة سواء في القائم أو بقية مدن الأنبار".

وأضاف أن "عمليات البحث والتفتيش ما زالت جارية داخل المقرات التي دُمرت، لوجود معلومات ربما عن بعض جثامين الشهداء"، مؤكداً أن "الإحصائية حتى الآن غير نهائية، لكن هذه هي الأرقام المسجلة حتى اللحظة".

وخلال الأيام الماضية، تعرضت مواقع الحشد لعدة ضربات جوية مجهولة المصدر يُرجح أنها تأتي في سياق التصعيد الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث توسعت دائرة الهجمات لتطال مناطق متفرقة من العراق، خصوصاً غرب البلاد، وقد أدى هذا التصعيد إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحشد، إضافة إلى تدمير منشآت ومخازن عسكرية.