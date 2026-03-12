الإعلام والاتصالات تصدر قراراً بالتعليق الفوري لعرض مسلسل “عرش الشيطان”

قررت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس ( 12 آذار 2026 )، تعليق بث مسلسل "عرش الشيطان"بالنظر لما تضمنه من مشاهد وحوارات تتعارض مع الضوابط المهنية المنصوص عليها في لائحة قواعد البث الإعلامي لعام 2019.

واشارت وثيقة صادرة من الهيئة الى قرار "تعليق عرض مسلسل فوراً عبر قناة دجلة الفضائية وجميع المنصات الرقمية الأخرى، وذلك بصورة مؤقتة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وعرض الموضوع على لجنة الاستماع في هذه الهيئة للنظر فيه على وجه السرعة واتخاذ القرار المناسب وفق الأطر القانونية المعتمدة".