وزارة التربية: انطلاق المشاركة في الموسم الثالث من مسابقة "أمة تقرأ"

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن انطلاق المشاركة في الموسم الثالث من مسابقة "أمة تقرأ"، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية، في بيان، أنه "تم انطلاق المشاركة في الموسم الثالث من مسابقة "أمة تقرأ" الوطنية، بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة المطالعة وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلبة والشباب في مختلف المحافظات العراقية".

وأضاف أن "المسابقة تستهدف الطلبة والشباب من الفئة العمرية بين 10 و18 سنة، أي من مواليد 2008 الى 2016، بغض النظر عن الارتباط بالدراسة، على أن يكون المشاركون من الذين لم يفوزوا بالمركز الأول في النسخ السابقة لضمان فرص متجددة للجميع".

كما أوضح المكتب أن "يشترط في الاشتراك أن يختار الطالب خمسة محاور من أصل ثمانية متاحة، ويقرأ كتابين من كل محور، فيما يشمل محور اللغة العربية والخطابة كتابين وخطبة واحدة، ليكون مجموع ما يقرأه الطالب محددًا حسب هذه المعايير".

كذلك بيّن أن "محاور المسابقة تشمل: تفسير القرآن الكريم، الفكر الإسلامي، الأخلاق، الفلسفة والمنطق، الأدب العربي والخطابة، التنمية البشرية، الذكاء الاصطناعي، والإدارة والاقتصاد"، لافتا الى أنه "للمشاركة والتسجيل، يمكن للطلبة زيارة الرابط الرسمي للمسابقة:https://taqraa.tatweerih.org".

فيما دعت وزارة التربية "جميع الطلبة والشباب إلى المشاركة والمساهمة في إحياء ثقافة الكتاب، لتكون القراءة جزءاً من مستقبل المعرفة والإبداع في العراق".