الناطق باسم القائد العام: استهداف مواقع الحشد خرق عسكري ومحاولة لخلط الأوراق

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان ، اليوم الخميس، أن استهداف مواقع الحشد خرق عسكري ومحاولة لخلط الأوراق، حيث ذكر النعمان، في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يواصل متابعته المستمرّة وتقدير الموقف، للاعتداءات السافرة التي تعرّضت لها مواقع قطعاتنا من تشكيلات الحشد الشعبي، مما أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء الأبطال أثناء تأدية الواجب المقدّس، ضمن مهام قواتنا الأمنية بصنوفها المختلفة، وفي نطاق قواطع المسؤولية".

كما أضاف، أن "هذا العدوان الممنهج والمتكرر، واستهداف المواقع والمقار من دون تمييز، ليس مجرد خرق عسكري، بل محاولة بائسة لخلط الأوراق وضرب السِلم المُجتمعي وتقويض المكتسبات الأمنية التي تحققت بدماء العراقيين وتضحيات الشهداء".

كذلك أكد أنّ "دماء مقاتلينا هي أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو مسرحاً لانتهاك الكرامة الوطنية".