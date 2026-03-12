العمليات المشتركة تستنكر الاعتداءات على الحشد الشعبي وتعدها خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية

استنكرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، الاعتداءات على الحشد الشعبي، فيما عدتها خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية، حيث ذكرت قيادة العمليات في بيان، "نتابع ببالغ القلق والاستنكار، الاعتداءات الغاشمة والسافرة التي تعرض لها أبطال الحشد الشعبي، وهم يؤدون واجباتهم الوطنية المقدسة جنباً إلى جنب مع إخوانهم في قواتنا الأمنية ضمن قواطع المسؤولية".

كذلك أضافت أن "استمرار هذا التجاوز والانتهاكات والعدوان الممنهج والمتكرر، وعدم تمييز الأهداف، من شأنه أن يسهم في خلط الأوراق وتهديد السلم المجتمعي وتقويض ركائز الأمن والاستقرار ، كما أنه يثير حالة من الاستياء والسخط الكبيرين لدى أبناء شعبنا الصابر"، محملة "الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن تداعياته الخطيرة"، وتابعت أن "آخر هذه الاعتداءات غير المبررة، كان ما جرى فجر اليوم في محافظة كركوك ومنطقة عكاشات، والتي سبقتها اعتداءات سافرة في قضاء الصويرة ومواقع ومقار مختلفة في عموم البلاد".

كما لفتت إلى "أننا نعدُّ هذه الأفعال والعمليات خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية واستهدافاً مباشراً لكرامة العراق، وتعدياً واضحاً على قواتنا الأمنية البطلة التي التزمت بأعلى درجات المهنية والوطنية في حماية الأرض والعرض، والحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة بفضل تضحيات قطعاتنا بمختلف صنوفها".