ترامب يعلق على هتاف "الموت لأمريكا" داخل البرلمان العراقي

علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على حادثة هتاف بعض أعضاء مجلس النواب العراقي بعبارة "الموت لأمريكا" خلال جلسة برلمانية.

وسأل أحد المراسلين ترامب عن ردّه على تلك الهتافات داخل البرلمان العراقي، ليجيب الرئيس الأميركي بنبرة ساخرة قائلاً: "هذا سؤال غير لطيف".

وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدها السبت الماضي مناقشة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث تم ترديد عدد من النواب شعارات بينها "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل" و"أمريكا هي الشيطان الأكبر".