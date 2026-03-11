القضاء يوضح بشأن اعتماد الدليل الصحي لإجراءات عقد الزواج

أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء ( 11 آذار 2026 )، بشأن اعتماد الدليل الصحي لإجراءات عقد الزواج.

وذكر إعلام القضاء في بيان إن "المجلس استضاف اليوم اجتماعا بين هيئة الاشراف القضائي ودائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، عن الدليل الصحي لإجراءات عقد الزواج في المحاكم".

وأضاف، أن "الاجتماع حضره المشرف القضائي القاضي ناصر عمران، وممثلين عن دائرة الصحة العامة الدكتورة خلود عودة والدكتورة رغد عبد الرضا، تناول السبل الكفيلة في تعميم الدليل الصحي في المحاكم المختصة والجهات الصحية، بما يسهم في توحيد الإجراءات المتبعة في ابرام عقود الزواج، ويعزز الوعي الصحي لدى المقبلين عليه".

وأكد المجتمعون وفق البيان أن "اعتماد الدليل يمثل خطوة مهمة للارتقاء بالجانب القانوني والصحي للمقبلين على الزواج، والذي ينعكس إيجابا على استقرار الاسرة وصحة المجتمع".