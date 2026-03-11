جمع تواقيع نيابية لإلغاء الاتفاقية الامنية مع الجانب الامريكي

أعلنت النائب سوزان السعد، اليوم الاربعاء ( 11 آذار 2026 ) تقديم دعوة رسمية مدعومة بتواقيع نيابية للمطالبة بإلغاء المصادقة على الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع الجانب الامريكي عام 2008.

وقالت السعد في بيان إن "هذا الحراك النيابي يأتي رداً على ما وصف بتكرار التجاوزات على السيادة العراقية وعدم الالتزام ببنود الاتفاقية".

واكدت "ضرورة الإخلاء التام والقريب لكافة القواعد العسكرية الأجنبية، استناداً إلى مبادئ السيادة الوطنية الكاملة وحماية أمن واستقرار البلاد".