إحباط تهريب 214 ألف حبة مخدرة عبر بالون هوائي غربي الانبار

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأربعاء ( 11 آذار 2026 )، عن احباطها محاولة تهريب (214 الف) حبة مخدرة عبر بالون هوائي على الحدود الدولية غربي الانبار.

وذكرت القيادة في بيان أنه "استمرارا لجهود قيادة قوات الحدود في منع ادخال المخدرات والمؤثرات العقلية الى البلاد، تمكنت مفارز الفوج الرابع لواء الحدود الخامس في قيادة حدود المنطقة الخامسة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، حيث تم ضبط (214 الف) حبة مخدرة كانت محمولة بواسطة بالون هوائي عبر الشريط الحدودي غربي محافظة الأنبار".

وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية".