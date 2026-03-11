قافلة عسكرية امريكية كبيرة تنسحب من العراق باتجاه اكبر قاعدة امريكية في سوريا

شوهدت، اليوم الأربعاء، قافلة من مدرعات عسكرية وشاحنات محملة بمعدات عسكرية بينها منظومات دفاع جوي تسير باتجاه قاعدة قسرك شمال شرق سوريا قادمة من العراق.

وتعد قاعدة قسرك من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

وكانت القوات الأمريكية قد أخلت، في كانون الثاني الماضي، جزءا من عتادها العسكري في قاعدة قسرك، وسط تقارير تحدثت عن نية واشنطن إنهاء وجودها العسكري في سوريا خلال شهر.

كما أنهت وجودها في قاعدتي التنف بريف حمص والشدادي بريف الحسكة مع بداية العام الحالي، وسلّمتهما إلى قوات وزارة الدفاع السورية، بعد 12 عاما قضتها قواتها في قواعد شمال وشرق البلاد لمواجهة تنظيم "داعش".