قيادة شرطة بابل: معسكر كالسو آمن ولم يتعرض لأي قصف

أكدت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، أن معسكر كالسو آمن ولم يتعرض لأي قصف، حيث ذكر بيان للقيادة، أن " شرطة بابل تنفي نفياً قاطعاً وصريحاً ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تعرض معسكر كالسو ضمن القاطع الشمالي لأي عملية قصف أو وقوع حادث أمني داخله"، مؤكدة أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، وهي مجرد شائعات ومعلومات غير دقيقة يتم تداولها من دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي ".

كما شددت القيادة، بحسب البيان، على "احتفاظها بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروّج أو ينشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين المواطنين أو الإضرار بالأمن والاستقرار"، داعية "المواطنين الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو ترويجها، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة".