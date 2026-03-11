الأخبار

قيادة شرطة بابل: معسكر كالسو آمن ولم يتعرض لأي قصف


 

أكدت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، أن معسكر كالسو آمن ولم يتعرض لأي قصف، حيث ذكر بيان للقيادة، أن " شرطة بابل تنفي نفياً قاطعاً وصريحاً ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تعرض معسكر كالسو ضمن القاطع الشمالي لأي عملية قصف أو وقوع حادث أمني داخله"، مؤكدة أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، وهي مجرد شائعات ومعلومات غير دقيقة يتم تداولها من دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي ".

كما شددت القيادة، بحسب البيان، على "احتفاظها بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروّج أو ينشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين المواطنين أو الإضرار بالأمن والاستقرار"، داعية "المواطنين الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو ترويجها، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادة شرطة بابل: معسكر كالسو آمن ولم يتعرض لأي قصف
مجلس القضاء: المؤبد بحق إرهابي ضبط بحوزته (طائرة درون) لدعم كيان داعش
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن لغز الأداء العسكري الإيراني.. القيادة اللامركزية والاشتباك الذكي
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن دلالات واقع الهزيمة.. واشنطن تستنجد بزيلينسكي لصد المسيرات الإيرانية
الشيخ جلال الدين الصغير : حين سقطت صواريخ الغدر على ايران.. ذي قار ترسل رسالة مدوية للعالم
هيئة الحشد الشعبي تنفي تفتيش مقرات تابعة لها في بغداد
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن كم ستطول الحرب الاستكبارية ضد الجمهورية الاسلامية؟… وما هي نتائجها؟
قصف جوي يستهدف مقرا في القائم
العتبة العلوية المقدسة: تهيئة خطة خدمية متكاملة لإحياء ذكرى شهادة أمير المؤمنين (ع)
محافظة صلاح الدين: تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء بذكرى استشهاد الإمام علي "عليه السلام"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك