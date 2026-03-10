عاجل : مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
العتبة العلوية المقدسة: تهيئة خطة خدمية متكاملة لإحياء ذكرى شهادة أمير المؤمنين (ع)


 

أعلنت العتبة العلويّة المقدّسة، اليوم الثلاثاء، عن تهيئة خطة خدمية متكاملة لإحياء ذكرى شهادة أمير المؤمنين (ع)، حيث ذكر مسؤول متابعة قسم الشؤون الخدمية في العتبة العلوية المقدسة زيد الخرسان في بيان، إن "الشؤون الخدمية في العتبة العلويّة المقدّسة، ينفذ خطّة خدمية متكاملة تزامنًا مع ذكرى شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأيام شهر رمضان المبارك، وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين وتوفير أفضل الخدمات لهم".

وأضاف الخرسان أنَّ "ملاكات القسم باشرت بنشر عدد من الخدمات الميدانية في محيط الصحن الشريف والشوارع المؤدية إليه"، مبينًا أن "الخطة تضمّنت نشر كيشوانيات في محيط الصحن الشريف بطاقة استيعابية تصل إلى 7000 موقع، إضافة إلى 6000 موقع للأمانات لخدمة الزائرين"، وتابع الخرسان أن "الخطّة شملت أيضًا استحداث 8 نقاط لتوزيع المياه في أماكن متفرقة من محيط الصحن، فضلًا عن نشر 8 كابسات للنفايات لتعزيز النظافة العامّة في مناطق الزيارة".

كذلك أوضح أن "القسم وفّر عددًا من الآليات التخصّصية لخدمة الزائرين، منها 8 آليات للكنس، و20 جلّاية، و10 سيارات شحن، و10 آليات نقل داخلية، ليصل مجموع الآليّات العاملة بين الجلّايات والشاحنات والستوتات وغيرها إلى نحو 70 آلية خدمية تعمل على مدار الساعة".

كما لفت إلى أن "ملاكات القسم قامت بفرش 341 ألف متر مربع من السجاد في مواقع متعدّدة لاستراحة الزائرين، إلى جانب تجهيز 15 ألف نسخة من المصحف الشريف و10 آلاف نسخة من كتب الزيارة لخدمة الزائرين وإحياء الأجواء العبادية خلال شهر رمضان المبارك".

كما بيّن أن "الخدمات الصحية شملت 16 مجموعة صحية ثابتة و8 مجاميع متنقّلة موزّعة في مناطق متعدّدة، منها مدخل المدينة القديمة ، واستراحة الغدير، وساحة الميدان وغيرها، بما يضمن سهولة وصول الزائرين إليها، مع نصب مسقفَين في شارع الحمامي قرب المضيف القديم مع فرش السجاد فيهما.

فيما أشار إلى أن "هذه الجهود تأتي ضمن خطة خدمية متكاملة وضعتها الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة لتوفير الأجواء المناسبة للزائرين الكرام وبما ينسجم مع قدسية المناسبة".

