توزيع كهرباء ميسان: المباشرة بإنشاء محطة الفاطمية في العمارة

أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان،اليوم الثلاثاء، المباشرة بإنشاء محطة الفاطمية الثانوية في العمارة، ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، حيث ذكر مدير الفرع، المهندس كرار عبد الحسين محسن للوكالة الرسمية، إن " فرع توزيع كهرباء ميسان باشر بإنشاء محطة الفاطمية الثانوية (33/11 ك.ف) في حي النداء قرب العمارات بمدينة العمارة، ضمن مشاريع تنمية الأقاليم وبإشراف الحكومة المحلية".

وأضاف ،أن " المحطة ستسهم في فك الاختناقات عن محطتي البتيرة والعمارة القديمة وموازنة الأحمال على المغذيات، ما ينعكس على تحسين استقرار التيار الكهربائي وتقليل الانقطاعات في المناطق المجاورة". كما أوضح أن " المشروع تنفذه شركة الأناف للمقاولات العامة على مساحة (1320) م² وبمدة تنفيذ تبلغ (365) يوماً".