هيئة الحشد الشعبي تنفي تفتيش مقرات تابعة لها في بغداد

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء ( 10 آذار 2026 )، توضيحاً نفت فيه بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أي جهاز أمني بتفتيش مقرات تابعة لها في العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان إنها "تنفي بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أي جهاز أمني بتفتيش مقرات تابعة للهيئة في بغداد".

وأكدت أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تمامًا، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي"، داعيةً "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الموثوقة والرسمية".

وشددت الهيئة وفق البيان على أن "جميع تشكيلاتها تعمل ضمن المنظومة الأمنية للدولة وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة، وأن نشر مثل هذه الأخبار المضللة يهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق".

وكانت قد تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخباراً تفيد بوجود عمليات تفتيش أو تطويق لمقار تابعة لهيئة الحشد الشعبي في بغداد.