وزارة التربية تعلن افتتاح 193 وحدة صحية في المدارس الحكومية بجميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، افتتاح 193 وحدة صحية في المدارس الحكومية بجميع المحافظات، حيث ذكرت مديرة قسم التربية البيئية والصحة المدرسية في وزارة التربية ناهد اياد عبد الهادي للوكالة الرسمية، إن "وزارة التربية افتتحت هذا لعام 193 وحدة صحية في المدارس الحكومية في مختلف محافظات العراق، كما تم افتتاح وحدات صحية في جميع المدارس الأهلية لتقدم الخدمات الصحية لأبنائنا التلاميذ والطلبة".

واضافت، أنه "تم تدريب أكثر من 10 الاف منسق صحي في المدارس من قبل الكوادر الصحية لتدريبهم على البرامج والفحوصات والإسعافات الأولية، أضافة إلى برنامج اليافعين الذي يستمر في جميع المحافظات، ويشمل أكثر من 13 ألف مستفيد من التلاميذ والطلاب ".

كما اوضحت، أن "الوزارة أصدرت ايضاً بياناً لإنشاء لأكثر من 500 وحدة صحية في المدارس الحكومية، وتم تعيين الكوادر الصحية الخاصة بها، ونحن بانتظار تجهيزها تمهيداً لافتتاحها قريبا".

كذلك لفتت إلى ان "الخطة تتضمن كذلك تنفيذ المسح المدرسي ومسح اعوجاج العمود الفقري في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، إلى جانب التوسع في عدد المدربين ومن المنسقين الصحيين وكذلك المدارس المشمولة بالكشف البيئي والصحي والتغذوي".