وزارة العدل تعلن إطلاق سراح (124) حدثاً خلال شهر شباط الماضي

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، عن إطلاق سراح (124) حدثاً خلال شهر شباط الماضي، إذ ذكرت الوزارة في بيان، ان "عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر شباط من العام الحالي 2026 بلغ (124) حدثاً".

واضافت ان "المفرج عنهم توزعوا بين (48) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(32) تخلية تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(44) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة".

كما أكدت الوزارة أن "دائرة إصلاح الأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".