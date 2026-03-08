النزاهة: ضبط موظف في فرع مؤسسة الشهداء بصلاح الدين متلبساً بالرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد ( 8 آذار 2026 )، ضبط موظف في فرع مؤسسة الشهداء بصلاح الدين متلبساً بالرشوة.

وقالت الهيئة في بيان إن "ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة صلاح الدين تمكنت من ضبط مُوظَّفٍ في فرع مُؤسَّسة الشهداء في المُحافظة؛ على خلفيَّة طلبه مبلغاً مالياً؛ لقاء إداء عملٍ من أعمال وظيفته".

وأشارت إلى "قيام مكتب تحقيق صلاح الدين بتأليف فريق عملٍ، تولى مهمَّة الانتقال إلى مُؤسَّسة الشهداء في المُحافظة، ونصب كمينٍ لضبط أحد مُوظَّفي الدائرة بعد ورود معلوماتٍ بمُساومته أحد المُراجعين، وطلبه مبلغاً مالياً؛ لغرض إنجاز مُعاملته المُودعة لدى المُؤسَّسة"، لافتةً إلى "ضبط المُتَّهم وبحوزته مبلغ الرشوة الذي تسلَّمه".

وتابعت إنَّ "العمليَّة نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم الذي تمَّ ضبطه بالجرم المشهود، وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات".