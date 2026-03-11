مجلس القضاء: المؤبد بحق إرهابي ضبط بحوزته (طائرة درون) لدعم كيان داعش

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق إرهابي ضبط بحوزته (طائرة درون) لدعم كيان داعش، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، إن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي لكيان داعش، ضبط بحوزته طائرة مسيرة (درون) كان يخطط لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في بغداد خلال عام 2024".

واضاف ان"الإرهابي استخدم منزله ورشة لتصنيع وتجهيز هذه الطائرات، حيث ضبط بحوزته طائرة مسيرة كان يروم استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المواطنين، بالإضافة إلى استغلالها في نقل تبرعات مالية لدعم كيان داعش الإرهابي".

كما أشار الى انه "تم اصدار الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".