مجلس النواب يصوت على عدد من اللجان البرلمانية

صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ( 11 اذار 2026 )، على اختيار أعضاء عدد من اللجان النيابية الدائمة في دورته النيابية السادسة.

وشمل التصويت تسمية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الخدمات والإعمار، بالإضافة إلى لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار، ولجنة التنمية والتربية.

كما صوت المجلس على أعضاء لجنة التعليم العالي، ولجنة الصحة ومكافحة المؤثرات العقلية، فضلاً عن التصويت على أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والبرنامج الحكومي، ولجنة الأوقاف.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال البناء الهيكلي للجان البرلمانية لتمكينها من ممارسة دورها الرقابي والتشريعي خلال المرحلة المقبلة.