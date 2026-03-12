مستشار الأمن القومي: استهداف الحشد الشعبي يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن استهداف الحشد الشعبي في القائم يشكل اعتداءً صارخاً وانتهاكاً للسيادة، حيث ذكر الأعرجي، في تدوينة على منصة (إكس)، "ندين بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الجبان الذي طال الحشد الشعبي في القائم والذي أدى الى استشهاد وجرح العشرات من أبناء قواتنا الأمنية البطلة".

كما أكد، أن "الاستهداف يشكل اعتداءً صارخاً وانتهاكاً للسيادة"، مستدركاً بالقول: "نتقدم الى هيئة الحشد ولذوي الشهداء بخالص العزاء والمواساة والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".