وزارة الإعمار والإسكان: تقييم مدراء الدوائر البلدية يعتمد على 5 معايير رئيسة

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، أن تقييم مدراء الدوائر البلدية يعتمد على 5 معايير رئيسة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "متابعة أداء الوحدات الإدارية ومجالس البلدية تتم وفق قانون نقل الصلاحيات الى المحافظات، حيث يجري تعيين مديري دوائر الماء والمجاري والطرق والبلديات من خلال ترشيح ثلاثة أسماء من المطابقين للوصف الوظيفي من قبل المحافظات، وفق استمارة معدة لهذا الغرض، ليتم اختيار الأنسب منهم".

كذلك لفت الى ان "الوزارة تجري عمليات تقييم دوري مستمرة لمديري الدوائر، استناداً الى مجموعة من المعايير، من بينها إعداد خطط لحماية البيئة ومنع التلوث، والإدارة السليمة للنفايات والمخلفات الناتجة عن عمليات التشغيل، وتشكيل فرق طوارئ بيئية وتحديد مسؤولياتها وتوفير المعدات اللازمة لها، إضافة الى متابعة الالتزام بالفحوص المختبرية، فضلاً عن مراجعة إجراءات السلامة المهنية المعدة وفق مفهوم إدارة المخاطر، ومدى التنسيق مع مديريات الدفاع المدني والالتزام بتعليماتها"، وتابع، ان "التقييم يشمل كذلك مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين والبلاغات، وقياس زمن الاستجابة ومستوى رضا المواطنين، والاستفادة من نتائج تحليل تلك الشكاوى، فضلاً عن إعداد خطط التشغيل والمعالجة، وتحديد المسؤوليات، وإعداد إجراءات عمل موثقة تشمل الإشراف الموقعي وأعمال الصيانة".