مجلس القضاء: إتلاف قرابة 44 كيلوغراماً من المواد المخدرة تحت إشراف قضائي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن إتلاف قرابة 44 كيلوغراماً من المواد المخدرة، حيث ذكر رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، القاضي أسامة داخل، في بيان، أن "اللجنة أتلفت ما يقارب 44 كيلو غراماً من المواد المتنوعة، والتي كانت مضبوطة ومحفوظة لدى قسم الطب العدلي في دائرة صحة البصرة".

كما أضاف أنه "بالتنسيق مع وزارة الصحة وقسم الطب العدلي، تم إتلاف 43 كيلو غراماً و918 غراماً و960 مليغراماً من المواد المخدرة"، وتابع أن "العملية شملت أيضا إتلاف 91126 قرصاً مــخــــدراً، و5492 قطرة مــخـــدرة، بالإضافة إلى سوائل مخدرة بلغت كميتها 2390 مل".