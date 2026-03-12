حالة الطقس: أمطار رعدية وسيول وارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الرعدية مع فرصة لحدوث سيول وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقتين الشمالية والجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الافقية (8-6) كم وفي المطر (7-5) كم".

وذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 15، دهوك 16، أربيل 18، نينوى وكركوك 20، صلاح الدين والأنبار 24، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 25، ميسان والبصرة 26، واسط والنجف الأشرف والمثنى وذي قار وبابل والديوانية 27".

وأضاف، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً مع أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة في المنطقة الوسطى وتكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الافقية (8-6) كم وفي المطر (7-5) كم".

كما لفت إلى، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً مع أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على العموم وتكون غزيرة في المنطقة الشمالية على فترات مع فرصة لحدوث سيول في بعض الأودية،

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تصل الى (50-40) كم/ساعة مثيرة للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم، والرؤية الافقية (7-5) كم وفي المطر والغبار (4-2) كم"، وتابع البيان، أن "الإثنين القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا في المنطقتين الشمالية والجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية بينما تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".