ضربة جوية تستهدف مقراً للحشد الشعبي بجرف النصر في بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس ( 12 آذار 2026 )، بأن ضربة جوية غادرة استهدفت مقرًا للحشد الشعبي في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

وقال المصدر أن "ضربة جوية استهدفت مقرًا للحشد الشعبي في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل بدون ذكر وقوع خسائر بشرية ومادية، في حين لم تُعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن الهجوم".

وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية باشرت عمليات التفتيش والتقييم لتحديد الأضرار وعدد الضحايا، وسط حالة تأهب قصوى في المنطقة خشية استمرار الهجمات على مواقع الحشد الشعبي".

وخلال الأيام الماضية، تعرضت مواقع الحشد لعدة ضربات جوية مجهولة المصدر يُرجح أنها تأتي في سياق التصعيد الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث توسعت دائرة الهجمات لتطال مناطق متفرقة من العراق، خصوصاً غرب البلاد، وقد أدى هذا التصعيد إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحشد، إضافة إلى تدمير منشآت ومخازن عسكرية.