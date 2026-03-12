رئيس الجمهورية: الاعتداءات على الحشد تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق

أدان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس ( 12 آذار 2026 )، ندين الاعتداءات التي استهدفت مقرات الحـشد الشعـبي ومقاتليه الأبطال، فيما اشار الى انها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق.

وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي، في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أعرب خلاله عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي ومقاتليه الأبطال".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان أن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق ومحاولة لخلط الأوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد"، مشدداً على أن "الحشد الشعبي جزء أساسي من المنظومة الأمنية العراقية وله دور كبير في الدفاع عن الوطن ومواجهة الإرهاب".

وأشار إلى "ضرورة الوقوف صفاً واحداً لحماية سيادة العراق وصون أمنه واستقراره، وعدم السماح لأي جهة بجر البلاد إلى توترات أو صراعات تهدد مصالح الشعب العراقي".

من جانبه، ثمّن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض موقف رئيس الجمهورية، مؤكداً أن "مقاتلي الحشد سيبقون على العهد في الدفاع عن العراق وأمنه وسيادته، ومواصلة أداء واجبهم الوطني في حماية بلاد".