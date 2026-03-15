وزارة التربية: شمول 27 ألف طالب من ذوي الإعاقة ضمن برامج الدمج التربوي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، شمول أكثر من 27 ألف طالب من ذوي الإعاقة ضمن برامج الدمج التربوي، مؤكدة تبنيها استراتيجية مؤسسية لتحويل التربية الخاصة من صفوف محدودة إلى منظومة تعليم شامل، إذ ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة التربية حققت طفرة نوعية في ملف التعليم الشامل والدمج التربوي في العراق، بعد ارتفاع نسبة شمول التلاميذ والطلبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة بالخدمات التربوية بأكثر من 71% خلال عامين فقط، بإشراف ومتابعة المدير العام للتعليم العام والأهلي والأجنبي، علي سعود عبد المجيد".

كما أوضح البيان، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، وسّعت نطاق خدماتها بشكل ملحوظ، إذ ارتفع عدد المستفيدين من 16,296 تلميذاً وتلميذة عام 2024 إلى 27,875 طالباً وطالبة وفق آخر إحصائية لعام 2026".

وأضاف، أن "هذا الإنجاز تحقق عبر افتتاح مدارس حكومية تعتمد نظام الدمج العكسي إلى جانب مدارس أهلية متخصصة، فضلاً عن شمول التعليم الثانوي ببرامج الدمج"، مؤكداً "تبنّي الوزارة استراتيجية مؤسسية لتحويل التربية الخاصة من صفوف محدودة إلى منظومة تعليم شامل تضمن فرصاً تعليمية عادلة لجميع الطلبة".