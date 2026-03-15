لجنة الامن والدفاع النيابية: تحرك لطرح قانون "تمويل منظومات الدفاع الجوي"


 

 

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، العمل على طرح قانون "تمويل منظومات الدفاع الجوي" في العراق، وذلك بالتزامن مع تصاعد انتهاك سيادة السماء العراقية وشن غارات جوية طالت مقرات الحشد الشعبي مما ادى الى استشهاد واصابة اكثر من 80 عنصرا وقياديا حتى الان، فقد ذكرعضو لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، أحمد الخزعلي أنَّ "مشروع قانون تمويل منظومات الدفاع الجويِّ يُمثل خطوةً أساسيَّةً ضمن أولويات التشريع، إذ سيُتيح التمويل اللازم شراء وتطوير وتشغيل منظومات الدفاع الجويِّ المتقدِّمة، بما يُعزّز السيادة الوطنيَّة ويضمن حماية سماء العراق".

وأضاف أنَّ "التشريع يأتي في ضوء التحدّيات الإقليميَّة الراهنة والمتغيّرات الأمنيَّة التي تتطلّب تعزيز الردع الدفاعيِّ"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية. كذلك اكد على أهميَّة الإسراع بتشريع القوانين المرتبطة بأمن البلاد واستقرارها، ولا سيما في ظلِّ استمرار الاعتداءات التي تُهدِّد استقرار العراق السياسيَّ والأمنيَّ.

لجنة الامن والدفاع النيابية: تحرك لطرح قانون "تمويل منظومات الدفاع الجوي"
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
