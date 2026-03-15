لجنة الامن والدفاع النيابية: تحرك لطرح قانون "تمويل منظومات الدفاع الجوي"

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، العمل على طرح قانون "تمويل منظومات الدفاع الجوي" في العراق، وذلك بالتزامن مع تصاعد انتهاك سيادة السماء العراقية وشن غارات جوية طالت مقرات الحشد الشعبي مما ادى الى استشهاد واصابة اكثر من 80 عنصرا وقياديا حتى الان، فقد ذكرعضو لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، أحمد الخزعلي أنَّ "مشروع قانون تمويل منظومات الدفاع الجويِّ يُمثل خطوةً أساسيَّةً ضمن أولويات التشريع، إذ سيُتيح التمويل اللازم شراء وتطوير وتشغيل منظومات الدفاع الجويِّ المتقدِّمة، بما يُعزّز السيادة الوطنيَّة ويضمن حماية سماء العراق".

وأضاف أنَّ "التشريع يأتي في ضوء التحدّيات الإقليميَّة الراهنة والمتغيّرات الأمنيَّة التي تتطلّب تعزيز الردع الدفاعيِّ"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية. كذلك اكد على أهميَّة الإسراع بتشريع القوانين المرتبطة بأمن البلاد واستقرارها، ولا سيما في ظلِّ استمرار الاعتداءات التي تُهدِّد استقرار العراق السياسيَّ والأمنيَّ.