مجلس القضاء الأعلى يعلن إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق خلال شباط الماضي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق في جميع محافظات العراق، عدا إقليم كردستان خلال شهر شباط الماضي، فيما أشار إلى أن مجموع عقود الزواج بلغ 28479 عقداً، فيما بلغ مجموع حالات الطلاق خلال الشهر ذاته 6151، حيث ذكر بيان للمجلس، أن "مجموع عقود الزواج خلال شهر شباط الماضي في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان بلغ 28479، فيما بلغ مجموع حالات الطلاق خلال الشهر ذاته 6151".

كذلك أضاف البيان، أن "العاصمة بغداد تصدرت قائمة عقود الزواج وحالات الطلاق، حيث بلغ عدد عقود الزواج في جانب الرصافة 4086 وفي جانب الكرخ 3447عقداً، فيما بلغ مجموع حالات الطلاق في جانب الرصافة 1331 وفي جانب الكرخ 1094".