محافظ المثنى يوجّه بتعطيل الدوام اليوم الأحد

وجّه محافظ المثنى مهند العتابي، بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم الأحد بسبب الأمطار، حيث ذكر العتابي في بيان، أنه "بسبب الأمطار الشديدة التي تشهدها المحافظة، وبناءً على معلومات المتنبئ الجوي التي تؤكد غزارة الأمطار صباح اليوم الأحد ، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة وموظفي الدوائر الحكومية، نوجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 آذار."

وأوضح، أنه "تستثنى من ذلك الدوائر الخدمية المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية، وهي: البلديات كافة، الماء، المجاري، الدفاع المدني، الصحة، والكهرباء".