وزارة الدفاع: منح عائلات شهداء الأحداث الأخيرة 10 ملايين والجرحى 5 ملايين

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن تسليم عائلات شهداء الأحداث الأخيرة من القوات الأمنية والمدنيين 10 ملايين دينار والجرحى 5 ملايين دينار مكرمة القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية والحشد الشعبي والمدنيين، حيث ذكر مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، اللواء الطيار تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة خاصة للشهداء والجرحى من القوات الأمنية، وكذلك من المدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا خلال العمليات العسكرية الأخيرة، وقد بدأت اللجنة بزيارة عائلاتهم والاطلاع على أوضاعهم".

وأضاف أن "اللجنة باشرت بزيارة الجرحى من منتسبي القوات الأمنية في الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي، وتسليمهم المكرمة النقدية للقائد العام للقوات المسلحة"، موضحاً أن "المكرمة النقدية، تبلغ 10 ملايين دينار لعائلة الشهيد و5 ملايين دينار للجريح". كما أوضح الخفاجي أن "الحملة شملت في مرحلتها الأولى مناطق في بغداد، ومنها مدينة الصدر"، مؤكداً أن "اللجنة تواصل جولاتها حالياً باتجاه محافظات ديالى وكركوك والموصل، على أن تمتد خلال الأيام المقبلة إلى المحافظات الجنوبية".