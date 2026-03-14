رئيس مجلس القضاء: خطط مستقبلية لزيادة عدد القضاة بما ينسجم مع الاحتياج الفعلي

كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، عن خطة مستقبلية لزيادة عدد القضاة في كل عام بما ينسجم مع الاحتياج الفعلي، حيث ذكر القاضي زيدان، في كلمة له خلال حفل تخرج دورة القضاة (48)، صدرت في بيان، "نلتقي في مناسبة مهمة لنحتفي بتخرّج طلبة المعهد القضائي الدورة الثامنة والأربعين دورة القضاة، في عام استثنائي يدخل فيه المعهد عامه الخمسين، نصف قرن من العطاء المتواصل في صناعة حملة رسالة العدالة"، وتابع: "على مدى خمسين عاماً، كان المعهد القضائي منارةً علميةً ومهنيةً، رفد القضاء العراقي بخيرة الكفاءات، وأسهم في ترسيخ دعائم دولة القانون".

كذلك أضاف، أن "الانضمام إلى الأسرة القضائية يأتي امتداداً لمسيرة عريقة ومسؤولية تتعاظم في ظل التحديات التي تواجه العدالة"، مبينا أن "مجلس القضاء الأعلى يدرك حجم هذه المسؤولية ومهامها الملقاة عليكم إذ وضع ضمن خططه المستقبلية زيادة عدد القضاة في كل عام بما ينسجم مع الاحتياج الفعلي، ويضمن أن يكون الاختيار دائماً من الصفوة المؤهلة علماً ونزاهةً واقتدار".

كما أكد القاضي فائق زيدان، أن "القضاء رسالة قبل أن يكون منصباً، وأمانة قبل أن يكون وظيفة، فاجعلوا القانون ميزانكم، والضمير رقيبكم، والعدالة غايتكم، لتكونوا امتداداً مشرّفاً لمن سبقكم في هذه المسيرة المباركة".