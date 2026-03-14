وزير الداخلية يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التنسيق والتعاون

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي رالف شرودر، اليوم السبت، تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المتبادلة بين الوزارة والبعثة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى في مكتبه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق رالف شرودر".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة بين الوزارة والبعثة".

كذلك أوضح أن "وزير الداخلية من جانبه أشاد بدور البعثة وما حققته خلال فترة تواجدها في البلاد، فيما أكد السيد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية حرصه على تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع الوزارة".